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Серый кит. Фото Евгении Волковой

На Камчатке стартовал новый сезон наблюдений за серыми китами

В Кроноцком заповеднике начался очередной этап исследований серых китов. Пока за животными, которые нагуливаются в северной части Кроноцкого залива, специалисты наблюдают с берега.

Работы стартовали в марте, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника. По словам специалистов, охотоморская (западная) популяция серых китов чрезвычайно малочисленна и уязвима. Она находится под угрозой исчезновения. В конце прошлого года Минприроды России утвердило Стратегию сохранения популяции этих млекопитающих.

В этом году полевой сезон начался очень рано, но киты уже были в бухте Ольга, рассказала научный сотрудник заповедника Евгения Волкова. Первый фонтан ученые увидели 12 марта, еще пара китов 22 марта кормилась напротив кордона, 26 марта вновь заметили фонтаны.

«Возможно, эти киты здесь и зимовали, чтобы не тратить энергию на долгую миграцию. Еще в январе инспекторы заповедника видели китов в бухте. Очень интересно посмотреть, это кто-то из уже знакомых особей? Но пока погода не позволяет подлететь к китам на квадрокоптере поближе и сфотографировать их», — отметила специалист.

Камчатский нагульный район, находящийся под охраной заповедника, является практически первой кормовой остановкой серых китов — там они могут начать восстанавливаться после длительной миграции, вынашивания и кормления детенышей. В местах зимовки эти животные практически не питаются, используя накопленные за лето запасы подкожного жира. Поэтому важно сохранять нагульные районы и не беспокоить китов, обратили внимание ученые.

В Кроноцкий залив приходит большое количество серых китов, среди которых есть самки с детенышами и сеголетки. Некоторые из животных остаются в акватории на весь нагульный сезон. Эти особенности делают камчатский нагульный район одним из ключевых местообитаний охотоморской популяции, подчеркнул замдиректора по науке Кроноцкого заповедника Дмитрий Пилипенко.

«В заповеднике у исследователей уникальные условия работы — они следят за серыми китами практически круглый год», — добавил он.

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Fishnews

  • Серый кит. Фото Евгении Волковой
  • Научный сотрудник Кроноцкого заповедника Евгения ВОЛКОВА наблюдает за китами. Фото Дмитрия Балакирева
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