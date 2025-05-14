Озера Зауралья подготовили под рыбные фермы

В Курганской области на аукцион выставили 10 озерных участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 11 июня.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 15 до 187,5 га расположены на территории Куртамышского, Сафакулевского, Юргамышского, Макушинского, Частоозерского, Шадринского, Варгашинского и Лебяжьевского районов.

Один из участков предназначен под индустриальную аквакультуру, остальные — под пастбищную. Стартовые цены лотов составляют от 12 тыс. до 150 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 19 июня в Тюмени. Все участки предоставляют на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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