Сколько наловили: Росрыболовство поделилось свежей статистикой

С начала года российские рыбаки освоили свыше 1,86 млн тонн водных биоресурсов. Около 1,49 млн тонн из них приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке наловили 1,08 млн тонн, трески — 53,9 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн к уровню 2024 г.), тихоокеанской сельди — 242,7 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 126,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Поймано 79,4 тыс. тонн трески, 21,9 тыс. тонн пикши (показатель на отчетную дату прошлого года превышен на 1 тыс. тонн).

Западный бассейн принес 36,8 тыс. тонн. Уловы шпрота (кильки) составили 24,7 тыс. тонн, балтийской сельди (салаки) — 10,8 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне предприятия добыли 16,4 тыс. тонн. Это на 35,8% выше уровня 2024 г. Вылов хамсы достиг 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне взяли 33,6 тыс. тонн ВБР. Кильки освоили 21,4 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 6,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 157,8 тыс. тонн. Этот показатель на 12 тыс. тонн, или на 8,2%, превышает результат за аналогичный период прошлого года.

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