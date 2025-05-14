Новости
Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Сколько наловили: Росрыболовство поделилось свежей статистикой

С начала года российские рыбаки освоили свыше 1,86 млн тонн водных биоресурсов. Около 1,49 млн тонн из них приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке наловили 1,08 млн тонн, трески — 53,9 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн к уровню 2024 г.), тихоокеанской сельди — 242,7 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 126,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Поймано 79,4 тыс. тонн трески, 21,9 тыс. тонн пикши (показатель на отчетную дату прошлого года превышен на 1 тыс. тонн).

Западный бассейн принес 36,8 тыс. тонн. Уловы шпрота (кильки) составили 24,7 тыс. тонн, балтийской сельди (салаки) — 10,8 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне предприятия добыли 16,4 тыс. тонн. Это на 35,8% выше уровня 2024 г. Вылов хамсы достиг 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне взяли 33,6 тыс. тонн ВБР. Кильки освоили 21,4 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 6,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 157,8 тыс. тонн. Этот показатель на 12 тыс. тонн, или на 8,2%, превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Россия активно наращивает поставки рыбного филе и фарша

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Идем на Восток. Как СЗРК адаптируется к новым вызовам

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь СТРИМЖА

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина»

Любовь СТРИМЖА

Мы хотим развивать рыболовный туризм в России

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Министр АПК и торговли Архангельской области

Ирина БАЖАНОВА

Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

России необходимо возобновить глубоководные исследования

Все материалы

Крупным планом

На причалах и других объектах морского терминала Архангельского тралового флота работа кипит круглосуточно

АТФ: Берег и море — в надежной связке

На рыболовных участках ведется, в частности, добыча тихоокеанских лососей

Производственный контроль открыл новые возможности и поставил новые вопросы

Россияне с удовольствием потребляют рыбу и морепродукты из разных стран

Рыбные вкусы со всего мира

Мороженый минтай в блоках — одна из самых популярных позиций на внутреннем и экспортном рыбных рынках

Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

События

Буксир «Леонид Мехед»

Владивостокский морской рыбный порт принял новый буксир

Первая встреча «Рыбного клуба» в Москве собрала более 100 представителей всех секторов рыбного рынка

«Рыбный клуб» положил начало диалогу экспертов

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов