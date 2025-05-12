Новости
Производство филе минтая на Дальнем Востоке

Россия активно наращивает поставки рыбного филе и фарша

Экспорт продукции категории «филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш)» за январь-март 2025 г. вырос на 72% по сравнению с уровнем предыдущего года и превысил 140 млн долларов. Основа поставок — филе и фарш минтая. Увеличение эксперты связывают с двумя ключевыми факторами.

По предварительным оценкам экспертов, в первом квартале 2025 г. российский экспорт товаров кода ТН ВЭД 0304 вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и превысил 140 млн долларов. В натуральном выражении поставки увеличились на 61% — до 50 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального центра «Агроэкспорт».

Основу российского экспорта в этом сегменте составляют филе и фарш минтая — это чуть более 70% стоимостного объема в категории, а также филе трески — 17%. В сравнении с первым кварталом 2024 г. объем поставок филе минтая вырос на 85%, почти до 102 млн долларов, а филе трески — на 51%, до 24 млн долларов.

«В начале 2025 года крупнейшими покупателями отечественного рыбного филе являлись Республика Корея и Китай. При этом за январь-март стоимостный объем экспорта данной продукции в Республику Корея вырос на 65%, а в Китай — в 2,5 раза», — отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

Основа российских экспортных поставок рыбного филе, фарша и сурими — это продукция из минтая, и увеличение ее экспорта в начале нынешнего года связано с двумя основными факторами — ростом производства и благоприятной конъюнктурой на мировом рынке, заявил пресс-службе центра председатель Рыбного союза Александр Панин.

Отмечено в том числе развитие перерабатывающих мощностей. «По результатам первого квартала 2025 года производство филе минтая на судах в море осталось на высоком уровне аналогичного периода прошлого года — порядка 47 тыс. тонн, а выпуск фарша минтая (включая сурими) прибавил 20% к январю-марту 2024 года и достиг 43 тыс. тонн», — указал Александр Панин. Что касается мировой конъюнктуры, то в первом квартале текущего года мировые цены на продукцию из минтая (филе, фарш и сурими) в среднем были на 20% выше, чем в аналогичный период 2024 г.

Еще один фактор — нестабильная внешнеторговая политика США и сокращение производства американского сурими, создавшие условия для замещения американской продукции из минтая. «Поставки российского сурими в Китай в январе-феврале 2025 года оказались на 70% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом американский экспорт сурими в Поднебесную упал почти до нуля», — обратил внимание эксперт. Похожая картина наблюдается и в Японии: поставки российского сурими в эту страну за январь-февраль 2025 г. выросли на 110% в весе и на 90% в стоимости, в то время как японский импорт американского сурими сократился на треть.

В Рыбном союзе видят перспективы по дальнейшему развитию российского экспорта рыбного филе и фарша с учетом растущего мирового спроса. «Спрос на готовые продукты и полуфабрикаты обеспечивает высокие темпы роста потребления рыбного филе и фарша, которые, по экспертным оценкам, превышают 6% в год в стоимостном выражении. Благосостояние и средний возраст населения растут, и люди в развитых странах уделяют больше внимания своему питанию, выбирают более полезные для здоровья продукты. Рыба здесь — один из фаворитов», — акцентировал Александр Панин. По его словам, с учетом новых судов, оснащенных мощностями по рыбопереработке, российский рыбохозяйственный комплекс может обеспечить рост производства как филе, так и сурими. По прогнозу ФАО, его выпуск к 2028 г. способен увеличиться более чем в вдвое, до 160 тыс. тонн.

Читайте также: Специалисты позитивно оценили результаты минтаевой путины

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: китайкореясшаяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Идем на Восток. Как СЗРК адаптируется к новым вызовам

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь СТРИМЖА

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина»

Любовь СТРИМЖА

Мы хотим развивать рыболовный туризм в России

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Министр АПК и торговли Архангельской области

Ирина БАЖАНОВА

Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

России необходимо возобновить глубоководные исследования

Все материалы

Крупным планом

На причалах и других объектах морского терминала Архангельского тралового флота работа кипит круглосуточно

АТФ: Берег и море — в надежной связке

На рыболовных участках ведется, в частности, добыча тихоокеанских лососей

Производственный контроль открыл новые возможности и поставил новые вопросы

Россияне с удовольствием потребляют рыбу и морепродукты из разных стран

Рыбные вкусы со всего мира

Мороженый минтай в блоках — одна из самых популярных позиций на внутреннем и экспортном рыбных рынках

Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

События

Буксир «Леонид Мехед»

Владивостокский морской рыбный порт принял новый буксир

Первая встреча «Рыбного клуба» в Москве собрала более 100 представителей всех секторов рыбного рынка

«Рыбный клуб» положил начало диалогу экспертов

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов