Россия активно наращивает поставки рыбного филе и фарша

Экспорт продукции категории «филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш)» за январь-март 2025 г. вырос на 72% по сравнению с уровнем предыдущего года и превысил 140 млн долларов. Основа поставок — филе и фарш минтая. Увеличение эксперты связывают с двумя ключевыми факторами.

По предварительным оценкам экспертов, в первом квартале 2025 г. российский экспорт товаров кода ТН ВЭД 0304 вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и превысил 140 млн долларов. В натуральном выражении поставки увеличились на 61% — до 50 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального центра «Агроэкспорт».

Основу российского экспорта в этом сегменте составляют филе и фарш минтая — это чуть более 70% стоимостного объема в категории, а также филе трески — 17%. В сравнении с первым кварталом 2024 г. объем поставок филе минтая вырос на 85%, почти до 102 млн долларов, а филе трески — на 51%, до 24 млн долларов.

«В начале 2025 года крупнейшими покупателями отечественного рыбного филе являлись Республика Корея и Китай. При этом за январь-март стоимостный объем экспорта данной продукции в Республику Корея вырос на 65%, а в Китай — в 2,5 раза», — отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

Основа российских экспортных поставок рыбного филе, фарша и сурими — это продукция из минтая, и увеличение ее экспорта в начале нынешнего года связано с двумя основными факторами — ростом производства и благоприятной конъюнктурой на мировом рынке, заявил пресс-службе центра председатель Рыбного союза Александр Панин.

Отмечено в том числе развитие перерабатывающих мощностей. «По результатам первого квартала 2025 года производство филе минтая на судах в море осталось на высоком уровне аналогичного периода прошлого года — порядка 47 тыс. тонн, а выпуск фарша минтая (включая сурими) прибавил 20% к январю-марту 2024 года и достиг 43 тыс. тонн», — указал Александр Панин. Что касается мировой конъюнктуры, то в первом квартале текущего года мировые цены на продукцию из минтая (филе, фарш и сурими) в среднем были на 20% выше, чем в аналогичный период 2024 г.

Еще один фактор — нестабильная внешнеторговая политика США и сокращение производства американского сурими, создавшие условия для замещения американской продукции из минтая. «Поставки российского сурими в Китай в январе-феврале 2025 года оказались на 70% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом американский экспорт сурими в Поднебесную упал почти до нуля», — обратил внимание эксперт. Похожая картина наблюдается и в Японии: поставки российского сурими в эту страну за январь-февраль 2025 г. выросли на 110% в весе и на 90% в стоимости, в то время как японский импорт американского сурими сократился на треть.

В Рыбном союзе видят перспективы по дальнейшему развитию российского экспорта рыбного филе и фарша с учетом растущего мирового спроса. «Спрос на готовые продукты и полуфабрикаты обеспечивает высокие темпы роста потребления рыбного филе и фарша, которые, по экспертным оценкам, превышают 6% в год в стоимостном выражении. Благосостояние и средний возраст населения растут, и люди в развитых странах уделяют больше внимания своему питанию, выбирают более полезные для здоровья продукты. Рыба здесь — один из фаворитов», — акцентировал Александр Панин. По его словам, с учетом новых судов, оснащенных мощностями по рыбопереработке, российский рыбохозяйственный комплекс может обеспечить рост производства как филе, так и сурими. По прогнозу ФАО, его выпуск к 2028 г. способен увеличиться более чем в вдвое, до 160 тыс. тонн.

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