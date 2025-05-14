Колымчанин не смог залечь на дно после угроз рыбинспектору

В Магаданской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, грозившегося убить сотрудника рыбоохраны. Причиной агрессии стали изъятые сети.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по Магаданской области, инцидент произошел в сентябре прошлого года на реке Колыма в районе речного порта села Колымское. Фигурант подошел к прибывшему на берег старшему госинспектору рыбоохраны, высказал ему претензии по поводу изъятых ранее сетей и угрожал застрелить рыбинспектора при очередной встрече на реке или в тайге.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый попытался скрыться от следствия в труднодоступном районе, но был найден полицией. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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