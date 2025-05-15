Краболовное судно добавилось в список для поставок в Китай

Еще одно российское судно получило одобрение компетентного органа для экспорта продукции из водных биоресурсов в КНР. Это краболов из Приморья.

Список российских предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай вновь расширен. Право экспорта получило судно из Приморского края. Новый объект зарегистрирован через китайскую систему CIFER, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень добавлено судно «Алчан» компании «Б-Краб». Виды продукции — крабовая и из трубача.

В Россельхознадзоре отметили, что продолжают работу по расширению перечня отечественных компаний, имеющих право на поставки в КНР.

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