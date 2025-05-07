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Динамика российского экспорта рыбы и морепродуктов в Китай в первом квартале 2025 г. Изображение предоставлено Рыбным союзом

Рыбный экспорт в Китай подорожал в первом квартале

В первом квартале 2025 г. российский экспорт рыбы и морепродуктов в КНР поставил новый рекорд — более 680 млн долларов. Росту стоимости поставок не помешало даже снижение их объемов, обращают внимание в Рыбном союзе.

В январе-марте 2025 г. экспорт водных биоресурсов в Китай снизился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 275 тыс. тонн, но вырос на 2% в денежном выражении — до 682 млн долларов, приводит данные Рыбный союз со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Аналитический центр союза выделил ключевые тенденции, связанные с основными группами российских поставок: тресковыми и пелагическими видами рыб, а также ракообразными.

Минтай подрос в цене

Экспорт мороженого минтая ПБГ из России в Китай снизился относительно первого квартала 2024 г. на 5% в весе — до 170 тыс. тонн, зато по стоимости вырос на 30% и составил 215 млн долларов. Такая динамика объясняется благоприятной конъюнктурой рынка: мировые цены на мороженый минтай ПБГ в январе-марте 2025 г. были почти на треть выше, чем годом ранее. При этом поставки мороженого минтая из США в Китай, хотя и незначительные по объему по сравнению с российскими, сократились в первом квартале вдвое — до 2,5 тыс. тонн.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза, выросли поставки сурими на китайский рынок: на 10% в натуральном выражении — до 10 тыс. тонн и на 20% в денежном — до 22 млн долларов. По мнению аналитиков, положительная динамика может объясняться увеличением объемов выпуска фарша минтая (включая сурими) на судах в море на 25% за первые три месяца 2025 г. — до 50 тыс. тонн. При этом американский экспорт сурими в КНР упал в 2,5 раза: с 900 тонн до 370 тонн.

Экспорт мороженой трески ПБГ в Китай в первом квартале снизился к сопоставимому периоду прошлого года на 10% в весе — до 16 тыс. тонн, но в денежном выражении вырос на 30% — до 80 млн долларов. Рост цен на треску на мировом рынке связан с сокращением квот на добычу этой рыбы, в частности в Баренцевом море.

При этом Китай активно наращивает импорт трески. В 2025 г. поставки из США выросли на 35% — до 5 тыс. тонн, из Гренландии в 1,5 раза — до 3 тыс. тонн. Зато на 45% сократились поставки из Норвегии, которые составили около 2 тыс. тонн.

На фоне высоких цен на треску поставки пикши за тот же период выросли в 3 раза в натуральном выражении — до 5 тыс. тонн, а в деньгах почти в 6 раз — до 22 млн долларов. В то же время норвежские поставки мороженой пикши в Китай упали на 80% — до 1 тыс. тонн.

Приоритет у живых крабов

Экспорт российских крабов в живом виде в Китай в первом квартале 2025 г. вырос на 10% в весе и достиг 7,5 тыс. тонн, но подешевел на 15% — до 250 млн долларов. Поставки мороженых конечностей крабов за тот же период сократились в объеме в 2 раза — до 800 тонн и потеряли 40% в денежном выражении, составив 14 млн долларов.

Сельдь пользуется спросом

Российские поставки мороженой неразделанной сельди в КНР за первые три месяца 2025 г. увеличились в 2,5 раза в натуральном выражении — до 48 тыс. тонн и в 3 раза в стоимостном — до 35 млн долларов.

По оценкам Аналитического центра Рыбного союза, успешные для российских экспортеров итоги первого квартала объясняются удачной мировой конъюнктурой, а небольшая коррекция поставок в весе — ростом продаж сурими.

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