В Прикамье неосторожный рыболов умер от удара током

В Коми-Пермяцком округе погиб рыбак-любитель, поднесший удилище к высоковольтной линии электропередачи. Электросетевая компания предупреждает, что смертельно опасен не только прямой контакт с ЛЭП, но и приближение к ней удочки.

Смертельную электротравму житель села Кочёво получил у реки Сеполь, приблизившись удилищем на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 10 кВ, сообщили Fishnews в пресс-службе компании «Россети Урал».

В компании отметили, что если длинное удилище поднять вверх, находясь под проводами воздушной линии электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение.

«Опасность электричества состоит в том, что порой не требуется прямого контакта с токоведущими частями. Риск поражения возникает даже при приближении к ним на недопустимое расстояние, а материалы, из которых сейчас изготавливают удилища, могут являться отличным проводником электричества», — подчеркнули в пресс-службе.

Энергетики призвали любителей рыбной ловли строго следовать правилам поведения вблизи ЛЭП, быть бдительными и осторожными.

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