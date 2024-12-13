Любительская рыбалка получит свой ЭРЖ
Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) разработал версию программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» для организаторов любительской и спортивной рыбалки.
Пилотный проект по цифровизации любительской рыбалки реализует правительство Архангельской области.
Обязанность вести рыболовный журнал для организаторов любительского рыболовства прописана в приказе Минсельхоза РФ от 14 ноября 2022 г. № 802. В документе предусмотрено право выбора: вести отчетность на бумажном носителе либо перевести ее в электронный формат.
Для этих целей и была разработана версия журнала для любительского и спортивного рыболовства (ЭРЖ ЛСР). Его использование одобрили на заседании Северного бассейнового научно-промыслового совета, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.
Основной функционал ЭРЖ ЛСР:
- создание путевок на вылов;
- внутренний реестр путевок;
- формирование регулярной отчетности по добыче водных биоресурсов;
- ведение нормативно-справочной информации;
- просмотр и использование разрешений в электронном виде.
Реализована возможность централизованного сбора и агрегации данных с нескольких участков, отметили в ЦСМС.
«С помощью сервиса можно передавать отчетность в форме электронного суточного донесения, а также при необходимости корректировать ее в соответствии с правилами рыболовства», — рассказали в пресс-службе.
Дополнительно реализован обмен данными с порталом госуслуг Архангельской области «Наше Поморье». Все оформленные через этот портал путевки, включая данные о рыбаке-любителе, районе добычи, рыболовном участке, орудиях лова, видах и количестве ВБР, а также период действия путевки, передаются в ЭРЖ. Там они будут готовы к заполнению данных о фактическом вылове и закрытию.
Сформированную отчетность организаторы лова смогут направлять в электронном виде в территориальные управления Росрыболовства.
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