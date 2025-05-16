Минтранс обновил правовую базу для спасательных операций на море

Министерство транспорта РФ выпустило новое положение о работе подсистемы организации и координации служб при поиске и спасении людей и судов на море.

Обновленное положение о функционировании подсистемы утверждено приказом Минтранса России от 3 марта 2025 г. № 67. Документ 15 мая опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, цель работы подсистемы — организация операций по поиску и спасению людей, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах РФ и в акваториях морских портов.

Новый документ должен прийти на смену приказу Министерства транспорта от 26 ноября 2007 г. № 169.

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