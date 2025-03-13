Рыбацкие спасатели провели новую операцию на охотоморской путине

Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ вновь пришел на помощь рыбакам. Обездвиженное судно оперативно взяли на буксир и доставили в порт.

Во время промысла в Южно-Курильской зоне у рефрижераторного сейнера-траулера «Онор» вышел из строя главный двигатель, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На место оперативно выдвинулось судно Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ «Справедливый». Спасатели взяли «Онор» на буксир и благополучно доставили в Петропавловск-Камчатский.

Рыбопромысловой компании направлено уведомление об усилении мер по обеспечению безопасности плавания.

Напомним, в последней декаде февраля водолазы «Справедливого» сняли намотку с винто-рулевой группы судна «Капитан Теплюков».

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