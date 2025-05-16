Как помочь рыбакам Севера?

Многие рыбопромышленные предприятия Северного бассейна оказались в сложной ситуации из-за стечения неблагоприятных обстоятельств. Корреспондент Fishnews опросил экспертов о желательных и одновременно реалистичных мерах поддержки рыбаков со стороны государства.

По мнению собеседников Fishnews, одной из серьезных проблем, которая негативно отражается на экономической устойчивости рыбопромышленных предприятий, стала норма о 70-процентном пороге освоения квот. Компаниям, которые по тем или иным причинам в течение двух лет подряд недоосваивали квоту, Росрыболовство предлагает добровольно расторгнуть договор. В случае отказа пользователя соответствующий иск направляется в арбитражный суд.

«В сложившихся условиях многие судовладельцы могут не выполнить норму по освоению квот, особенно по малоприбыльным видам, таким как путассу. Кстати, это единственный массовый объект промысла на Северном бассейне, по которому объем квоты увеличился в сравнении с прошлым годом. В результате у рыбопромышленников осложнилась ситуация с преодолением 70-процентного порога», — отметил генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин Древетняк.

По его словам, СРПС направлял соответствующие обращения и в Росрыболовство, и в Минсельхоз. Подключали и сенаторов. «В принципе, все с нами согласны, даже пути решения проблемы наметились, но пока она не решена», — констатировал руководитель отраслевого объединения.

Схожей позиции по поводу 70-процентного порога придерживается и экс-гендиректор Союза рыбопромышленников Севера, ныне заместитель председателя Мурманской областной думы Геннадий Степахно.

«Эта проблема особенно важна и принципиальна для Северного бассейна — тех рыбаков, которые ведут добычу основных пелагических видов рыб в зонах иностранных государств и конвенционных районах по межправительственным соглашениям (в акваториях Норвегии, Фарер, НЕАФК, НАФО и других водах). Мурманская областная дума, ВАРПЭ, Парламентская ассоциация Северо-Запада России своими обращениями поддержали рыбаков Севера», — подчеркнул Геннадий Степахно.

О других возможных мерах поддержки рыбаков Севера читайте в полном варианте статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

