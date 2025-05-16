Вячеслав Квашнин: Fishnews Online помогает решать актуальные вопросы

Онлайн-конференции — отличная платформа для обсуждения путей развития рыбной отрасли, в том числе в логистической сфере, отмечает заместитель генерального директора Владморрыбпорта Вячеслав Квашнин.

Специалисты Владивостокского морского рыбного порта — постоянные участники конференций на площадке Fishnews Online.

«Платформа «Фишньюс» способствует решению актуальных проблем рыбной отрасли и регулярно собирает ведущих экспертов. Владивостокский морской рыбный порт является постоянным участником дискуссионной площадки. Нам есть чем гордиться и есть что предложить рыбодобывающим компаниям в области стивидорных услуг и мультимодальных логистических сервисов», — заявил заместитель генерального директора предприятия.

Он добавил, что онлайн-конференции помогают обсуждать внедрение инноваций в рыбопромышленном комплексе и повышение эффективности перевозок рыбных грузов.

В этом году коммуникационному проекту Fishnews Online исполнилось пять лет. На площадке проходят конференции экспертов рыбной отрасли и смежных сфер. Среди главных тем обсуждения — развитие внутреннего рынка рыбопродукции, экспортный потенциал отрасли и его реализация.

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