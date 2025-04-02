Квоты, участки, административные барьеры: Координационный совет обсудил итоги и задачи

За 5 лет работы Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока занимался самым широким кругом вопросов: от правил рыболовства до цифровой маркировки рыбной продукции. В ближайшей перспективе ключевыми, безусловно, останутся темы доступа предприятий к промыслу, отметили в объединении.

Рыбохозяйственным ассоциациям предстоит работать над вопросами перезакрепления рыболовных участков и другими темами отраслевого регулирования. О тех задачах, которые видятся в перспективе, члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока рассказали на конференции Fishnews Online.

В этом году координационному совету, как и коммуникационному проекту, исполнилось 5 лет. В составе КС работают руководители рыбохозяйственных ассоциаций разных регионов. «На площадке Fishnews Online мы можем обмениваться информацией о тех вопросах, которые возникают в разных регионах, и находить решение или предупреждать появление проблем, выносить ту или иную тему на федеральный уровень», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Тем для проработки — огромное количество. Естественно, для добывающих предприятий ключевой вопрос — предоставление доступа к ресурсу. Совет продолжает отслеживать реализацию программы инвестиционных квот и крабовых аукционов.

Сейчас компаниям предстоит перезаключать договоры на рыболовные участки на следующий период. «Будет очень много нюансов и сложностей — на поверхности они все не лежат», — обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Главная задача — чтобы предприятия не потеряли возможность работать, подчеркнул руководитель АДЛК.

Проблематикой рыболовных участков координационный совет занимается практически с момента своего основания. Тогда руководители ассоциаций Дальнего Востока вместе выступили за то, чтобы не был принят закон с рискованными для добытчиков лососей формулировками — об отправке уже закрепленных участков на аукционы.

Межрегиональная работа помогла внести ясность и в вопросы государственной экологической экспертизы в рыбной промышленности, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Принятый в 2023 г. федеральный закон четко предусмотрел: документация, обосновывающая деятельность в сфере рыболовства, не является объектом ГЭЭ.

Работа предприятий регламентируется большим количеством документов разных ведомств. Законодательство меняется, и регулярные встречи координационного совета — это как раз возможность объединить опыт для оценки проектируемых решений и подготовки предложений бизнеса, считает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

За 5 лет координационный совет направил в различные органы более 70 обращений, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Главное — что мы можем еженедельно собираться и обсуждать насущные проблемы Дальневосточного рыбохозяйственного комплекса. Ведь не зря в свое время были придуманы планерки, обмены мнениями, промысловые советы», — отметил руководитель АРПП.

Среди тем в сфере внимания КС остается цифровая маркировка рыбной продукции. Сейчас ожидается выход изменений, исключающих из-под требований о маркировке ястычную мороженую икру. Это должно избавить производителей от избыточных обязанностей.

Остается в повестке отраслевых объединений и проблематика «рыбных бирж». На госуровне продолжают появляться инициативы об обязательной продаже части рыбопродукции на организованных торгах. В координационном совете считают важным, чтобы такая реализация товара оставалась свободным выбором участников рынка.

Решение многих вопросов требует укреплять и развивать взаимодействие как внутри отрасли, так и на межотраслевом уровне. Это также остается важной задачей координационного совета и проекта Fishnews Online.

КС занимается тематикой не только рыболовства, но и аквакультуры. Усилить экспертизу в этой сфере помогает работа в совете председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Романа Витязева. Из последних тем, например, — организация производственного контроля для борьбы с браконьерами на рыбоводных участках.

Сотрудничество с коллегами из ассоциаций в сфере рыболовства поможет в решении вопросов аквакультуры, уверен руководитель ДВ СПМ. «Не за горами 2030 год, первая волна перезаключения договоров пользования рыбоводными участками, и мы внимательно следим за опытом коллег», — прокомментировал Роман Витязев.

Повесткой Северного бассейна с руководителями дальневосточных объединений регулярно делится председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Координационный совет стал частью работы каждого из нас. Это наша еженедельная вахта. Каждый вторник мы определяем координаты рыбной отрасли и сверяем наш общий курс», — отметил он.

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