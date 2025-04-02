Новости
О тех задачах, которые видятся в перспективе, члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока рассказали на конференции Fishnews Online

Квоты, участки, административные барьеры: Координационный совет обсудил итоги и задачи

За 5 лет работы Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока занимался самым широким кругом вопросов: от правил рыболовства до цифровой маркировки рыбной продукции. В ближайшей перспективе ключевыми, безусловно, останутся темы доступа предприятий к промыслу, отметили в объединении.

Рыбохозяйственным ассоциациям предстоит работать над вопросами перезакрепления рыболовных участков и другими темами отраслевого регулирования. О тех задачах, которые видятся в перспективе, члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока рассказали на конференции Fishnews Online.

В этом году координационному совету, как и коммуникационному проекту, исполнилось 5 лет. В составе КС работают руководители рыбохозяйственных ассоциаций разных регионов. «На площадке Fishnews Online мы можем обмениваться информацией о тех вопросах, которые возникают в разных регионах, и находить решение или предупреждать появление проблем, выносить ту или иную тему на федеральный уровень», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Тем для проработки — огромное количество. Естественно, для добывающих предприятий ключевой вопрос — предоставление доступа к ресурсу. Совет продолжает отслеживать реализацию программы инвестиционных квот и крабовых аукционов.

Сейчас компаниям предстоит перезаключать договоры на рыболовные участки на следующий период. «Будет очень много нюансов и сложностей — на поверхности они все не лежат», — обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Главная задача — чтобы предприятия не потеряли возможность работать, подчеркнул руководитель АДЛК.

Проблематикой рыболовных участков координационный совет занимается практически с момента своего основания. Тогда руководители ассоциаций Дальнего Востока вместе выступили за то, чтобы не был принят закон с рискованными для добытчиков лососей формулировками — об отправке уже закрепленных участков на аукционы.

Межрегиональная работа помогла внести ясность и в вопросы государственной экологической экспертизы в рыбной промышленности, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Принятый в 2023 г. федеральный закон четко предусмотрел: документация, обосновывающая деятельность в сфере рыболовства, не является объектом ГЭЭ.

Работа предприятий регламентируется большим количеством документов разных ведомств. Законодательство меняется, и регулярные встречи координационного совета — это как раз возможность объединить опыт для оценки проектируемых решений и подготовки предложений бизнеса, считает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

За 5 лет координационный совет направил в различные органы более 70 обращений, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Главное — что мы можем еженедельно собираться и обсуждать насущные проблемы Дальневосточного рыбохозяйственного комплекса. Ведь не зря в свое время были придуманы планерки, обмены мнениями, промысловые советы», — отметил руководитель АРПП.

Среди тем в сфере внимания КС остается цифровая маркировка рыбной продукции. Сейчас ожидается выход изменений, исключающих из-под требований о маркировке ястычную мороженую икру. Это должно избавить производителей от избыточных обязанностей.

Остается в повестке отраслевых объединений и проблематика «рыбных бирж». На госуровне продолжают появляться инициативы об обязательной продаже части рыбопродукции на организованных торгах. В координационном совете считают важным, чтобы такая реализация товара оставалась свободным выбором участников рынка.

Решение многих вопросов требует укреплять и развивать взаимодействие как внутри отрасли, так и на межотраслевом уровне. Это также остается важной задачей координационного совета и проекта Fishnews Online.

КС занимается тематикой не только рыболовства, но и аквакультуры. Усилить экспертизу в этой сфере помогает работа в совете председателя Дальневосточного союза предприятий марикультуры Романа Витязева. Из последних тем, например, — организация производственного контроля для борьбы с браконьерами на рыбоводных участках.

Сотрудничество с коллегами из ассоциаций в сфере рыболовства поможет в решении вопросов аквакультуры, уверен руководитель ДВ СПМ. «Не за горами 2030 год, первая волна перезаключения договоров пользования рыбоводными участками, и мы внимательно следим за опытом коллег», — прокомментировал Роман Витязев.

Повесткой Северного бассейна с руководителями дальневосточных объединений регулярно делится председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Координационный совет стал частью работы каждого из нас. Это наша еженедельная вахта. Каждый вторник мы определяем координаты рыбной отрасли и сверяем наш общий курс», — отметил он.

Читайте также: Эдуард Климов: Когда за день можно организовать встречу экспертов из разных регионов — это фантастические возможности

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокикракамчаткакраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Все материалы

Интервью

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Министр АПК и торговли Архангельской области

Ирина БАЖАНОВА

Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Пресс-служба регионального парламента

Председатель Законодательного собрания Камчатского края

Ирина УНТИЛОВА

Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Российской марикультуре требуется перезагрузка

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

России необходимо возобновить глубоководные исследования

Все материалы

Крупным планом

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

События

Специалисты Россельхозбанка на онлайн-конференции Fishnews рассказали о различных инструментах для проведения платежей с Китаем

Вопрос с индивидуальными решениями: расчеты с Китаем обсудили на конференции Fishnews

Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов