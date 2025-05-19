Китайцы налегли на моллюсков из Вьетнама

Стоимость поставок вьетнамских моллюсков в Китай в первом квартале выросла в 20 раз к уровню прошлого года и составила более 23 млн долларов. Прибавка сказалась на общем результате: всего республика экспортировала этой продукции на 63 млн долларов (+109%).

Данные приводят зарубежные СМИ со ссылкой на Вьетнамскую ассоциацию производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP).

Отмечено, что наибольшим спросом у китайских потребителей пользовались живые улитки (на сумму около 16 млн долларов), другие живые моллюски (почти 5 млн долларов) и мороженый гребешок (примерно 3 млн долларов), сообщает корреспондент Fishnews.

Эксперты VASEP обращают внимание, что для сохранения и развития успеха на китайском рынке предприятиям Вьетнама необходимо уделять больше внимания качеству продукции, совершенствовать технологии хранения, а также внедрять прозрачные системы прослеживаемости. Кроме того, важным шагом является стандартизация методов выращивания и процедур карантина — это позволит соответствовать жестким требованиям законодательства КНР.

По информации Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, сейчас в стране насчитывается более 41,5 тыс. га площадей, отведенных под выращивание моллюсков (в основном двустворчатых). Годовой объемом производства этих акваферм — около 265 тыс. тонн.

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