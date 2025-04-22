Вьетнам нарастил производство рыбопродукции в первом квартале

Объемы производства вьетнамской рыбы и морепродуктов в первом квартале 2025 г. достигли 1,9 млн тонн, приводит данные Главное статистическое управление страны. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), производство рыбы выросло до 1,5 млн тонн (+2,9%), креветки — до 202,4 тыс. тонн (+4,6%).

Аквакультура продолжает играть ключевую роль в развитии рыбной отрасли страны, сообщает корреспондент Fishnews. За январь-март выращено 1,1 млн тонн, что на 5,1% больше, чем в первом квартале 2024 г.

Особенно большой рост показал пангасиус. Только в марте производство этой рыбы составило 155,8 тыс. тонн, что на 4,5% выше уровня прошлого года. Эксперты связывают это с ростом цен на сырье и увеличением экспорта в США и Европу. Кроме того, на 6,8% увеличилось производство белоногой креветки, достигнув в марте 42,8 тыс. тонн.

Также выросли уловы у промысловиков. В марте они добыли 329,1 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в марте 2024 г. В том числе 314,8 тыс. тонн рыбаки выловили в море. Однако по итогам первого квартала общий объем добычи вырос всего на 0,1%, достигнув 879,8 тыс. тонн.

Общая стоимость экспорта рыбопродукции из Вьетнама в первом квартале 2025 г. составила 2,29 млрд долларов. Это на 18,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сейчас эксперты видят серьезную внешнеэкономическую угрозу в введенном США 46% тарифе на импорт вьетнамских товаров. Вьетнамская сторона оперативно отреагировала на ситуацию — генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам обсудил по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявив о готовности к переговорам о бестарифном соглашении.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь призвала к спокойствию и стратегическому мышлению, отметив необходимость экономической перестройки, диверсификации рынков и укрепления устойчивости отрасли. Кроме того, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды республики рекомендовало прибрежным провинциям и дельте Меконга избегать преждевременного сбора урожая на аквафермах и сокращения масштабов производства, чтобы не допустить сбоев в цепочке поставок.

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