Новости
Вьетнам нарастил производство рыбопродукции в первом квартале

Вьетнам нарастил производство рыбопродукции в первом квартале

Объемы производства вьетнамской рыбы и морепродуктов в первом квартале 2025 г. достигли 1,9 млн тонн, приводит данные Главное статистическое управление страны. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), производство рыбы выросло до 1,5 млн тонн (+2,9%), креветки — до 202,4 тыс. тонн (+4,6%).

Аквакультура продолжает играть ключевую роль в развитии рыбной отрасли страны, сообщает корреспондент Fishnews. За январь-март выращено 1,1 млн тонн, что на 5,1% больше, чем в первом квартале 2024 г.

Особенно большой рост показал пангасиус. Только в марте производство этой рыбы составило 155,8 тыс. тонн, что на 4,5% выше уровня прошлого года. Эксперты связывают это с ростом цен на сырье и увеличением экспорта в США и Европу. Кроме того, на 6,8% увеличилось производство белоногой креветки, достигнув в марте 42,8 тыс. тонн.

Также выросли уловы у промысловиков. В марте они добыли 329,1 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в марте 2024 г. В том числе 314,8 тыс. тонн рыбаки выловили в море. Однако по итогам первого квартала общий объем добычи вырос всего на 0,1%, достигнув 879,8 тыс. тонн.

Общая стоимость экспорта рыбопродукции из Вьетнама в первом квартале 2025 г. составила 2,29 млрд долларов. Это на 18,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сейчас эксперты видят серьезную внешнеэкономическую угрозу в введенном США 46% тарифе на импорт вьетнамских товаров. Вьетнамская сторона оперативно отреагировала на ситуацию — генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам обсудил по телефону с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявив о готовности к переговорам о бестарифном соглашении.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь призвала к спокойствию и стратегическому мышлению, отметив необходимость экономической перестройки, диверсификации рынков и укрепления устойчивости отрасли. Кроме того, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды республики рекомендовало прибрежным провинциям и дельте Меконга избегать преждевременного сбора урожая на аквафермах и сокращения масштабов производства, чтобы не допустить сбоев в цепочке поставок.

Читайте также: Индонезия и Вьетнам укрепляют сотрудничество в аквакультуре

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуракреветкасша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Идем на Восток. Как СЗРК адаптируется к новым вызовам

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь СТРИМЖА

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина»

Любовь СТРИМЖА

Мы хотим развивать рыболовный туризм в России

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Министр АПК и торговли Архангельской области

Ирина БАЖАНОВА

Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

России необходимо возобновить глубоководные исследования

Все материалы

Крупным планом

На рыболовных участках ведется, в частности, добыча тихоокеанских лососей

Производственный контроль открыл новые возможности и поставил новые вопросы

Россияне с удовольствием потребляют рыбу и морепродукты из разных стран

Рыбные вкусы со всего мира

Мороженый минтай в блоках — одна из самых популярных позиций на внутреннем и экспортном рыбных рынках

Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

События

Первая встреча «Рыбного клуба» в Москве собрала более 100 представителей всех секторов рыбного рынка

«Рыбный клуб» положил начало диалогу экспертов

Специалисты Россельхозбанка на онлайн-конференции Fishnews рассказали о различных инструментах для проведения платежей с Китаем

Вопрос с индивидуальными решениями: расчеты с Китаем обсудили на конференции Fishnews

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов