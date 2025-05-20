Квотам на Ханке поищут покупателя

Профильное министерство в Приморском крае выставило на торги доли квот для промысла в бассейне озера Ханка. Аукцион запланирован на 6 июня.

Права для промышленного рыболовства в Приморском крае планируется предоставить по итогам электронного аукциона. Сбор заявок на участие открыт до 3 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего для реализации выставлено шесть лотов: доли квот щуки, сазана (жилая форма), карася, верхогляд, пресноводного сома (два лота) в бассейне озера Ханка. Стартовые цены колеблются от 19 рублей до 1322 рублей.

Ханка — одно из крупнейших озер в стране и важнейший район пресноводного промысла в Приморском крае.

Читайте также: О глубоководных крабах написали Михаилу Мишустину

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews