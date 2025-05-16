О глубоководных крабах написали Михаилу Мишустину

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к главе правительства Михаилу Мишустину по проблематике аукционных квот на вылов глубоководных крабов.

Совет, в составе которого работают руководители рыбохозяйственных ассоциаций, попросил премьер-министра о проработке вопроса исключения глубоководных крабов из списка объектов для распределения квот на аукционах с инвестиционными обязательствами.

С 2019 г. государство продавало квоты добычи в инвестиционных целях крабов-стригунов ангулятуса и красного на Дальневосточном бассейне 15 раз. Чаще всего аукционы не проходили из-за отсутствия заявок на участие.

За последние пять лет «замороженными» и неосвоенными остались более 30 тыс. тонн глубоководных крабов, государство потеряло порядка 140 млн долларов валютной выручки и около 2 млрд рублей различных фискальных сборов, говорится в обращении.

В Координационном совете напомнили о специфичности глубоководных крабов как объекта промысла. «О расширении ресурсной базы российского рыболовства, развитии глубоководных промыслов говорится как о перспективном для рыбной отрасли направлении — это отмечают и в правительстве. Исключение глубоководного краба из аукционного списка как раз и поможет в эффективном освоении ресурса», — заявили Fishnews в совете.

Напомним, что очередной аукцион по продаже долей квот вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного с инвестиционными обязательствами планировался на 14 мая, однако на участие в торгах не поступило заявок и их признали несостоявшимися.

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