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Участники проекта помогли выпустить молодь лосося в реку Ключевку. Фото пресс-службы Главрыбвода

Жители Камчатки вложились в будущее нерки и чавычи

На Камчатке прошло награждение самых активных участников экологического проекта «Жизнь камчатскому лососю!». По итогам акции в реку выпустили 15 тыс. мальков чавычи и нерки, выращенных специалистами Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

Экологический проект «Жизнь камчатскому лососю!», созданный по инициативе Главрыбвода, стартовал несколько месяцев назад при поддержке правительства края. Акция, запущенная на площадке регионального портала госуслуг в рамках сервиса «Спасти лосося», позволяла всем желающим выбрать вид и количество молоди красной рыбы и оплатить ее выращивание для последующего выпуска в естественную среду обитания. Поучаствовать в сохранении и восстановлении запасов лососевых могли как жители и гости Камчатского края, так и юридические лица.

Логотип экопроекта был утвержден по итогам голосования в телеграм-канале Северо-Восточного филиала Главрыбвода. Из 63 присланных на конкурс эскизов жители Камчатки выбрали вариант Тимура Черкинского.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, за весь период акции было приобретено более 12,5 тыс. экземпляров молоди тихоокеанских лососей. По итогам проекта организаторы выбрали самых активных участников — ими стали 10 человек и 5 предприятий.

Церемония награждения прошла на Малкинском лососевом рыбоводном заводе в присутствии представителей правительства Камчатского края, администрации сельского поселения, Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, Камчатского филиала ВНИРО, ФГУП «Нацрыбресурс», общественных и образовательных организаций. Для участников мероприятия организовали экскурсию по заводу, а затем они наблюдали за выпуском в реку Ключевку тихоокеанских лососей, выращенных в рамках экопроекта, в том числе за счет средств Главрыбвода. Рыбные запасы полуострова пополнили около 15 тыс. экземпляров ценных видов лосося — чавычи и нерки.

В Главрыбводе отмечают, что подобные экологические проекты помогают каждому жителю страны стать участником процесса восстановления важного ресурса и почувствовать сопричастность к большому и важному делу сохранения запасов ценных рыб.

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Fishnews

  • Участники проекта помогли выпустить молодь лосося в реку Ключевку. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • За весь период акции было приобретено более 12,5 тыс. экземпляров молоди тихоокеанских лососей. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Рыбные запасы полуострова пополнили около 15 тыс. экземпляров чавычи и нерки. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Церемония награждения прошла на Малкинском лососевом рыбоводном заводе. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Призы вручили самым активным участникам проекта. Фото пресс-службы Главрыбвода
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