Специалисты Главрыбвода выполнили план по ладожской палии

Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства завершил выполнение госзадания по восполнению популяции палии. В мае специалисты ФСГЦР выпустили в Ладогу 90 тыс. экземпляров молоди этой рыбы — вдвое больше, чем в прошлом году.

Выпуск подращенной молоди ладожской палии специалисты Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства (ФСГЦР), входящего в состав Главрыбвода, осуществили в начале мая. В рамках госзадания в водоемы Ладожского озера отправилось 90 тыс. экземпляров молоди палии средней навеской не менее 50 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, молодь палии ФСГЦР получил от собственного ремонтно-маточного стада, которое содержится на производственной площадке в поселке Ропша (Ленинградская область). По словам начальника филиала Павла Виноградова, в 2025 г. госзадание по ладожской палии было увеличено в два раза (в 2024 г. — 45 тыс. экземпляров), однако рыбоводы успешно справились с этим вызовом.

«Благодаря таким выпускам пополняются естественные стада этого ценного вида рыб. В последнее время наблюдается значительное увеличение особей палии в выловах рыбаков Ладожского озера, что подтверждает эффективность проводимых нами работ», — отметил представитель учреждения.

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