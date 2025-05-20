Дагестан посчитал уловы с начала года
Рыбопромышленные предприятия Республики Дагестан с января добыли более 22,8 тыс. тонн. Традиционно большая часть уловов пришлась на кильку.
Основной объем освоен в Каспийском море, где ведется промысел кильки и сельди.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства, кильки предприятия региона поймали 20,6 тыс. тонн, сельди — 850 тонн, сазана — 372 тонны.
Рыбная отрасль остается ключевым направлением экономики Дагестана, отметили в теруправлении. В республике необходимо наращивать перерабатывающие мощности для увеличения добавленной стоимости продукции, считают в теруправлении.
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