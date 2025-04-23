Дагестан намерен ловить больше

Рыбохозяйственный совет Республики Дагестан обсудил ситуацию в отрасли. Участники отметили, что промышленный вылов можно увеличить более чем втрое, также перспективным направлением в регионе считают аквакультуру.

С основным докладом выступил первый зампред регионального комитета по рыбному хозяйству Абдулкадыр Магомедгаджиев. О развитии форелеводства доложил зампредседателя комитета Гасан Карсаков. Об основных тезисах Fishnews рассказали в пресс-службе ведомства.

Рыболовство

По информации научных организаций, природный потенциал республики позволяет добывать более 100 тыс. тонн водных биоресурсов в год. Объем вылова по итогам 2024 г. составил 30,6 тыс. тонн, из которых на долю каспийской кильки пришлось 22,5 тыс. тонн.

Основными факторами ухудшения показателей по сравнению с 2023 г. названо значительное снижение уровня Каспийского моря и осложнение погодных условий в осенний промысловый сезон.

Разрешенный лимит на добычу кильки в 2024 г. для бассейна Каспийского моря составлял 103 тыс. тонн. Это позволяет определить вид как наиболее перспективный объект промысла, позволяющий нарастить суммарный вылов более чем в три раза, отметил докладчик.

Аквакультура

Сейчас общая площадь рыбоводных хозяйств Дагестана составляет 13,3 тыс. га. Из них озерные хозяйства — 4 тыс. га, прудовые — 9,2 тыс. га, садковые хозяйства и бассейны — 78 га.

За прошедший год в республике вырастили 6,78 тыс. тонн рыбы. Из них 5 тыс. тонн пришлись на частиковые виды (карпа, белого амура, толстолобика), 773 тонны — на осетровых, 656 тонн — на форель.

В регионе работают 24 форелевых хозяйства, они активно участвуют в развитии экотуризма. Инвестиционные проекты в сфере аквакультуры реализуют компании «Ирганайская форель», «ТК-Каспий» и «Рост Аква».

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