Уловы России приближаются к 2 миллионам тонн

Общероссийский вылов с начала года превысил 1,9 млн тонн. При этом более 1,5 млн тонн добытых водных биоресурсов приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке поймали почти 1,1 млн тонн, тихоокеанской сельди — 245 тыс. тонн, трески — 56 тыс. тонн (+1,9 тыс. тонн к уровню прошлого года.), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки взяли 132,2 тыс. тонн биоресурсов. Из них 81,5 тыс. тонн составляет треска, 22,8 тыс. тонн — пикша (+1,3 тыс. тонн).

Уловы Западного бассейна достигли 38 тыс. тонн. При этом шпрота добыли 25,1 тыс. тонн, балтийской сельди (салаки) — 11,5 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн принес в копилку уловов 18,6 тыс. тонн (+31,4%). Из них 12,8 тыс. тонн пришлось на хамсу (+3,4 тыс. тонн).

Рыбаки Волжско-Каспийского бассейна поймали 40,9 тыс. тонн гидробионтов. В том числе добыто 21,5 тыс. тонн кильки (+1,2 тыс. тонн) и 7,2 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный флот выловил 179,3 тыс. тонн (+19,7 тыс. тонн).

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