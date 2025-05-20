ВНИРО начал публиковать сводки по лососям

Лов лососей на Дальнем Востоке начался с любительской рыбалки на симу в Сахалинской области. В этом году Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии традиционно обещал регулярно делиться информацией о ходе путины.

В 2025 г. отраслевая наука прогнозирует вылов 311,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В том числе на Камчатке — порядка 199 тыс. тонн, в Сахалинской области — 62 тыс. тонн, в Хабаровском крае — 36,3 тыс. тонн. Для освоения в Магаданской области рекомендовано порядка 9,8 тыс. тонн, в Приморском крае — 2,7 тыс. тонн, на Чукотке — 1,3 тыс. тонн.

Для организации добычи уже традиционно используются региональные стратегии промысла. Решение по регулированию принимают региональные комиссии по анадромным.

Первым открылся любительский лов симы в Сахалинской области — 1 с мая. В мае также ожидается старт добычи в Тернейском округе Приморского края, а с 30 мая откроется лов в подзоне Приморье Хабаровского края.

По данным Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, на 19 мая вылов симы составил 0,406 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В институте также рассказали о научном сопровождении «красной» путины. Традиционно будут организованы сезонные наблюдательные пункты, численность пропущенных на нерест производителей лососей будут учитывать с использованием пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, гидроакустического оборудования, а также в ходе пеших обследований водотоков. Дополнительно для определения численности прошедших в реки производителей специалисты проанализируют работу промысловых орудий лова.

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