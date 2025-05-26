Ленобласть предлагает промысловикам лимиты ценных рыб

В Ленинградской области на электронные аукционы выставили пять долей квот сига и судака для промышленного рыболовства в Ладожском и Онежском озерах. Заявки принимают до 5 июня.

Организатор торгов — областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, сообщает корреспондент Fishnews. Каждый лот будут продавать на отдельном аукционе (1, 2, 3, 4, 5). Объемы долей квот — от 0,68% до 100%.

Стартовые цены лотов составляют от 600 рублей до 8,1 тыс. рублей. Все торги предполагается провести 10 июня с интервалом в 10 минут.

Оператор электронной площадки — Российский аукционный дом. Лимиты добычи предоставляются на срок по 31 декабря 2033 г.

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