Озеро Утконос в Ленобласти отвели под аквакультуру

В Ленинградской области на аукцион выставили озеро площадью 9 га для пастбищной аквакультуры. Заявки принимают до 6 июня.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок представляет собой всю акваторию озера Утконос в Приозерском муниципальном районе.

Стартовая цена лота — 24 тыс. рублей. Торги предполагают провести 27 июня в Санкт-Петербурге. РВУ предоставляют на 8 лет на условиях совместного водопользования.

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