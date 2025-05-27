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Специалисты ВНИРО приступили к изучению покатной миграции молоди тихоокеанских лососей в Сахалинской области. Фото пресс-службы института

Ученые проследят за скатом лососевой молоди на Сахалине

Специалисты ВНИРО приступили к изучению покатной миграции молоди тихоокеанских лососей в Сахалинской области. Полученные данные в дальнейшем ученые используют для составления прогнозов на путину.

Работы по изучению динамики и условий покатной миграции молоди тихоокеанских лососей на северо-восточном побережье острова Сахалин специалисты будут выполнять с 22 мая по 7 июля. Участие примут ученые департамента анадромных рыб России ВНИРО и лаборатории лососевых рыб Сахалинского филиала института.

«Исследования сопровождаются измерениями уровня воды и скорости течения реки, а также температуры воздуха и воды», — рассказали Fishnews в пресс-службе государственного научного центра.

Полученные данные по срокам, качественному и количественному составу покатников будут использованы при подготовке прогнозов вылова.

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