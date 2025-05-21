Лососевая путина стала темой конференции Fishnews

Какие планы на лососевую путину, представители профильных региональных ведомств, отраслевых ассоциаций и предприятий логистической сферы рассказали на конференции Fishnews.

Лидер по лососевым уловам на Дальнем Востоке — Камчатский край — пока ориентируется на добычу около 200 тыс. тонн. На восточном побережье прогнозируется вылов 90 тыс. тонн, в том числе 73 тыс. тонн наиболее массового вида — горбуши. Ожидания по западным районам — 110 тыс. тонн, включая 71 тыс. тонн горбуши.

Основная интрига — это, конечно, что будет с горбушей, отметил на конференции Fishnews Online министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Этот вид лососей вносит наибольший вклад в общий вылов путины, но его объемы сложнее всего спрогнозировать. Год от года наблюдаются значительные колебания подходов, обратил внимание глава краевого ведомства.

Вторая позиция в региональном прогнозе — у нерки. Добыча этого вида, по данным ученых, может составить в нынешнем году около 30 тыс. тонн. Основной объем планируется освоить в Камчатско-Курильской подзоне: к ней относится запас реки Озерная. А вот ситуация с ресурсами другой важной промысловой локации по нерке — Петропавловско-Командорской подзоны (к ней относится бассейн реки Камчатка) — непростая: там прогнозируется вылов порядка 4 тыс. тонн этого объекта — меньше, чем в прошлом году.

Рекомендованная добыча кеты — около 19 тыс. тонн, кижуча — 7 тыс. тонн, привел цифры министр.

Лососевая путина в крае традиционно стартует с реки Камчатка, в бассейне этого водного объекта лов должен открыться с 1 июня. Чуть позже, предположительно, с 4 июня, в промысел войдет и Камчатский залив. Постепенно лососевый сезон стартует и в других районах региона.

Предприятия Камчатского края, как и остальных лососевых регионов, ждут, каким же будет решение по срокам кампании, предполагающей переоформление договоров на рыболовные участки. В нынешнюю путину пользователи рассчитывают работать на всех возможных РЛУ, несмотря на то, что прогноз по вылову достаточно скромный, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

В Сахалинской области стартовый прогноз по добыче составляет 62 тыс. тонн — меньше, чем в предыдущий нечетный год. У рыбаков ожидания на путину достаточно сдержанные, прокомментировал президент региональной ассоциации Максим Козлов.

Не планируется открывать промысел горбуши на юго-западном побережье Сахалина, в заливах Анива и Терпения, на островах Итуруп и Кунашир. На юго-востоке промысел будет открываться только после 50-процентного заполнения нерестилищ производителями, исключение составят лишь отдельные реки со стабильными подходами рыбы, обрисовал ситуацию министр по рыболовству региона Иван Радченко. На юго-восточном побережье в целях равномерного заполнения нерестилищ наука рекомендует не определять сроки промысла горбуши на удалении от берега 1000 м вглубь моря.

Традиционно первыми к промыслу лососей в Сахалинской области приступят Северные Курилы. На восточном побережье открытие рыбалки ожидается в июле. Сейчас готовится заседание региональной комиссии по анадромным: там будут рассмотрены сроки по всем промысловым районам.

Третье место по ожидаемым объемам вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке занимает Хабаровский край. Здесь прогноз пока составляет 36 тыс. тонн. Первый промысловый район, в котором откроется путина, — подзона Приморье. Краевая комиссия уже определила принципы организации добычи по этому району, рекомендованный вылов по подзоне — 2,5 тыс. тонн горбуши и 200 тонн кеты, назвал ориентиры президент региональный ассоциации Сергей Рябченко. Ожидается принятие правил и по другим районам. При этом рыбаки, например, предлагают рассмотреть возможность чуть раньше открыть промысел летних лососей на Амуре.

Основные объем добычи красной рыбы в Хабаровском крае, как и ранее, ожидаются в Северо-Охотоморской подзоне — порядка 20,6 тыс. тонн. Однако по горбуше прогноз всего 6 тыс. тонн, а в целом рекомендованный вылов лососей по Хабаровскому краю на 14 тыс. тонн ниже уровня прошлого года, обратил внимание Сергей Рябченко.

Около 10 тыс. тонн тихоокеанских лососей предполагает добыть Магаданская область. «В общем-то, все организационные вопросы у нас закрыты, готовимся к путине», — сообщила заместитель руководителя областного департамента рыбного хозяйства Светлана Прокопьева.

Региональная комиссия по анадромным уже провела базовое для организации лова заседание. Со 2 июня планируется начать специализированный промысел нерки на ряде рыболовных участков, а основная промышленная путина стартует с 23 июня. Ожидания от лососевого сезона хорошие, отметила представитель департамента.

В Приморском крае в этом году ожидается вылов 2,7 тыс. тонн красной рыбы. Уже определены принципы добычи горбуши и симы. С 20 мая открылся лов в Тернейском городском округе, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Руководитель АРПП напомнил, что Приморский край также остается важнейшим транспортным узлом для работы с лососевыми уловами. О готовности к встрече лосося заявили представители Владивостокского морского рыбного порта. «Все наши 11 причалов готовы к приему и круглосуточной обработке судов», — отметил заместитель гендиректора по коммерческой работе предприятия Вячеслав Квашнин. Холодильники порта (в том числе новый, построенный три года назад) позволяют разместить 23 тыс. тонн продукции, обратила внимание руководитель управления по договорной работе Владморрыбпорта Татьяна Антипьева. Еще 27 тыс. тонн могут размещаться в рефрижераторных контейнерах с подключением на площадках порта.

Об организации рефрижераторных контейнерных перевозок рассказал генеральный директор компании «Дальрефтранс» (входит в Транспортную группу FESCO) Андрей Гречкин. Он, в частности, обратил внимание на важность предварительной подачи заявок для обеспечения планомерной погрузки и отправки продукции в период путины.

С учетом загруженности Восточного полигона требуется, чтобы РЖД обеспечивали провозную способность для операторов с запада на восток — это необходимо для своевременного возврата подвижного состава и контейнеров для успешной отправки рыбопродукции из Дальневосточного региона в западную часть страны.

Напомним, что общий прогноз по вылову на путину 2025 г. по Дальнему Востоку составляет около 311 тыс. тонн.

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