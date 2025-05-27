Браконьеры губят удивительную рыбу в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края полицейские перехватили уловы «краснокнижных» осетровых. Нарушителей не останавливает даже особый охранный статус этих рыб.

На Амуре правоохранители задержали двоих жителей города Юности: в их лодке обнаружились два амурских осетра. Рыба была жива — ее выпустили в реку. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча «краснокнижных» водных биоресурсов). По словам подозреваемых, рыбу они планировали использовать для собственного потребления.

Во втором случае на дороге между селом Селихино и Николаевском-на-Амуре сотрудники госавтоинспекции остановили иномарку. При досмотре они нашли замороженные фрагменты осетровых.

По словам водителя, на берегу Амура он купил у мужчины мешок с кусками «краснокнижной» рыбы за 5 тыс. рублей. О том, что оборот такой рыбы запрещен, мужчина знал, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фрагменты осетровых изъяты и помещены на ответственное хранение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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