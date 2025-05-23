Рыбоохрана Камчатки перехватывает браконьерский лосось

Инспекторы Северо-Восточного теруправления Росрыболовства обнаружили в районе устья реки Авача лодку без опознавательных знаков: в плавсредстве нашли свежий лососевый улов.

Лодку без бортовых регистрационных и заводских идентификационных номеров рыбоохрана увидела в устьевой области реки Авача. При осмотре инспекторы нашли 26 экземпляров кеты.

Кому принадлежит улов, установить не удалось. Лодку и рыбу изъяли и передали на ответственное хранение. Материалы направлены в полицию, рассказали Fishnews в пресс-службе СВТУ.

В территориальном управлении напомнили, что таксы для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам, увеличены. Так, за один экземпляр незаконной добытой нерки это 11575 рублей. За чавычу и кижуча — 10635 рублей, за кету — 2009 рублей, а за горбушу — 961 рубль. Такса для расчета ущерба за один килограмм красной икры составляет 27455 рублей.

При определении ущерба в периоды, запрещенные для рыболовства, прибавляется 100% таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

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