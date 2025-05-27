Предприятия Приморья стали ловить больше

Предприятия Приморского края за 2024 г. добыли 900 тыс. тонн рыбы и морепродуктов — на 9% больше, чем в предыдущем году. Данные о работе рыбного хозяйства привели в своем отчете региональные власти.

Приморский край по итогам прошлого года обеспечил рост вылова на 9%, сказано в отчете регионального правительства. Ежегодно рыбаки Приморья добывают более 800 тыс. тонн — порядка 19% от общероссийского результата и 25% по Дальнему Востоку.

Объем отгрузки товаров собственного производства по отрасли увеличился на 5,9% и составил 147,1 млрд рублей.

Выпуск продукции снизился на 4% по сравнению с предыдущим годом и составил 565 тыс. тонн. При этом доля рыбной продукции, произведенной на территории региона, составляет 20% по Дальневосточному федеральному округу, обратили внимание авторы отчета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, приводится также показатель оборота организаций: по сравнению с показателем 2023 г. он вырос на 3% и составил 125,7 млрд рублей, доля отрасли в общем объеме по краю — 3,3%.

В консолидированный бюджет Приморья от предприятий рыбного хозяйства поступило 7,7 млрд рублей налоговых платежей — это 3,3% в общем объеме собственных доходов краевого бюджета.

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