Приморских рыбаков пригласили добывать тихокарпус, фукусы и хондрус

Профильное министерство Приморского края обратило внимание предприятий на дополнение списка разрешенных для промысла объектов. Установлен рекомендованный объем добычи для тихокарпуса косматого, фукусов и хондруса.

Инициатором нововведения стало министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. Решение было принято по результатам встречи с предпринимательским сообществом. Бизнес оказался заинтересован в разработках и создании косметических продуктов и БАД из этих видов бурых и красных водорослей, сообщили Fishnews в региональном ведомстве.

Уже весной установлен рекомендованный объем добычи на 2025 г. в подзоне Приморье по одной тонне каждого вида. Объявлен сбор заявок на заключение договора пользования этими водными биоресурсами.

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