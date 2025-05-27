Торги: Донских аквафермеров приглашают на русловые пруды

В Ростовской области на аукцион выставлены 11 речных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимают до 24 июня.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,4 га до 43,8 га расположены на территории Кагальницкого, Орловского, Сальского, Мясниковского, Куйбышевского, Егорлыкского, Азовского и Шолоховского районов.

Стартовые цены лотов — от 400 рублей до 35 тыс. рублей. Торги предполагается провести 8 июля в Ростове-на-Дону. Все РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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