На Дону увеличат поддержку рыбного сектора

По итогам прошлого года предприятия Ростовской области вырастили 28,5 тыс. тонн товарной рыбы. В 2025 г. регион направит на поддержку сектора аквакультуры и рыбопереработки почти 146 млн рублей.

О результатах работы рыбохозяйственного комплекса Ростовской области на заседании Азово-Черноморского научно-промыслового совета, которое прошло в Ростове-на-Дону, отчитался вице-губернатор — министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский. По итогам 2024 г. ростовские предприятия вырастили 28,5 тыс. тонн товарной рыбы, выловили 7,8 тыс. тонн водных биоресурсов и произвели 23,1 тыс. тонн продукции рыбопереработки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, за последние пять лет для развития предприятий рыбохозяйственного комплекса из областного бюджета суммарно выделено 483 млн рублей. В 2025 г. объем субсидий увеличен на 26% и составит 145,8 млн рублей. Среди направлений господдержки — производство и реализация продукции аквакультуры, расходы на электроэнергию, приобретение техники и оборудования, закупка кормов.

По данным донского минсельхозпрода, на территории Ростовской области насчитывается около 400 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки. В регионе развивается как прудовое, так и индустриальное и пастбищное рыбоводство.

Читайте также: Свежая рыба прибавила в популярности

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews