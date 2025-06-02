Услуги в портах будут предоставлять по обновленному постановлению

Правительство перевыпустило правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах. Документ призван обеспечивать равные условия для потребителей.

Новые правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах вступят в силу с 1 сентября 2025 г. Это предусмотрено постановлением правительства от 30 мая 2025 г. № 796, сообщает корреспондент Fishnews.

Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, а также к услугам буксиров, оказываемым субъектами естественных монополий в портах.

Цель — предупредить создание условий, которые ставят одних потребителей услуг субъектов естественных монополий в портах в неравное положение по сравнению с другими.

Новый документ придет на смену постановлению от 20 октября 2017 г. № 1285.

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