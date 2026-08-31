Ученые довольны запасами скумбрии на северо-востоке Атлантики

Ресурсы скумбрии в Северо-Восточной Атлантике начали восстанавливаться после рекордного падения, отметили специалисты по итогам международной научной экспедиции. Также зафиксирован рост биомассы путассу и норвежской сельди, нерестящейся весной.

В летней экосистемной съемке в северных морях участвовали ученые Норвегии, Исландии, Фарерских островов и Дании, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу.

По оценке специалистов, биомасса скумбрии достигла 1,8 млн тонн. Это на 10% больше, чем в 2025 г ., когда был отмечен минимум за всю историю наблюдений. При этом численность популяции выросла сразу на 36% — до 5,2 млрд рыб, а географическое распределение запаса практически не изменилось.

Наибольшие скопления взрослой скумбрии обнаружены в южной и центральной части Норвежского моря, а в Северном море исследователи выявили необычно много молодых рыб в возрасте от одного до трех лет.

Особое внимание специалисты обратили на увеличение численности скумбрии поколения 2024 г . Индекс пополнения поголовья двухлетней рыбой, используемый Международным советом по исследованию моря (ИКЕС, ICES) при оценке состояния скумбрии, вновь вырос и теперь превышает средний показатель за 2018-2026 гг.

Одновременно снизилась неопределенность оценки — благодаря увеличению объема исследований в районах, где скумбрия традиционно встречается в больших количествах.

Рост отмечен и у других важных промысловых видов. Биомасса весенне-нерестующей норвежской сельди увеличилась на 28% и достигла 5,85 млн тонн. Все большую роль в общей численности начинают играть поколения 2021 и 2022 гг., на которые пришлось более половины всех учтенных особей.

Биомасса путассу выросла на 14% — до 2,75 млн тонн, а численность рыб в возрасте одного года и старше увеличилась на 43%, до 33,3 млрд особей. Основную часть поголовья составляла молодая рыба.

Исследования также показали, что температура поверхности моря на большей части обследованной акватории по-прежнему превышает многолетние значения. В то же время средняя биомасса зоопланктона составила 6,7 г на кв. м, что немного ниже многолетнего среднего значения в 7,2 г на кв. м.

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