Ученые довольны запасами скумбрии на северо-востоке Атлантики
Ресурсы скумбрии в Северо-Восточной Атлантике начали восстанавливаться после рекордного падения, отметили специалисты по итогам международной научной экспедиции. Также зафиксирован рост биомассы путассу и норвежской сельди, нерестящейся весной.
В летней экосистемной съемке в северных морях участвовали ученые Норвегии, Исландии, Фарерских островов и Дании, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу.
По оценке специалистов, биомасса скумбрии достигла 1,8 млн тонн. Это на 10% больше, чем в
Наибольшие скопления взрослой скумбрии обнаружены в южной и центральной части Норвежского моря, а в Северном море исследователи выявили необычно много молодых рыб в возрасте от одного до трех лет.
Особое внимание специалисты обратили на увеличение численности скумбрии поколения
Одновременно снизилась неопределенность оценки — благодаря увеличению объема исследований в районах, где скумбрия традиционно встречается в больших количествах.
Рост отмечен и у других важных промысловых видов. Биомасса весенне-нерестующей норвежской сельди увеличилась на 28% и достигла 5,85 млн тонн. Все большую роль в общей численности начинают играть поколения 2021 и 2022 гг., на которые пришлось более половины всех учтенных особей.
Биомасса путассу выросла на 14% — до 2,75 млн тонн, а численность рыб в возрасте одного года и старше увеличилась на 43%, до 33,3 млрд особей. Основную часть поголовья составляла молодая рыба.
Исследования также показали, что температура поверхности моря на большей части обследованной акватории по-прежнему превышает многолетние значения. В то же время средняя биомасса зоопланктона составила
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