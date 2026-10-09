Казахстанским рыбоводам помогает государство

В Казахстане в 2026 г. объем государственной поддержки аквакультурных хозяйств достиг 7,7 млрд тенге (около 1,5 млрд рублей). По итогам прошлого года в республике вырастили около 23 тыс. тонн товарной рыбы.

За последние годы количество рыбоводных хозяйств в стране увеличилось вдвое и достигло 707, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Минсельхоза Казахстана.

В рамках реализации закона «Об аквакультуре» в республике сформирован комплекс мер государственной поддержки. Он предусматривает возмещение части инвестиционных затрат, субсидирование расходов на корма и рыбопосадочный материал, а также другие инструменты снижения затрат производителей и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. По ряду приоритетных направлений инвестиции компенсируются в размере 25%.

Кроме того, с 2024 г . действует механизм льготного кредитования проектов по выращиванию и переработке рыбы по ставке 2,5% годовых. На период 2026–2030 гг. сформирован пул из 41 инвестиционного проекта общей стоимостью порядка 60 млрд тенге (порядка 11,5 млрд рублей). Их реализация позволит дополнительно увеличить объемы выращивания рыбы, переработки и производства кормов.

Например, в селе Мухаметжана Туймебаева вблизи Алматы введено в эксплуатацию предприятие «Бақыт». Оно специализируется на выращивании товарной рыбы, а также производстве садковых конструкций, сеток для рыбоводных хозяйств.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 500 млн тенге (около 95,5 млн рублей). Проектная мощность — производство до 400 тонн товарной рыбы и выпуск до 50 садковых конструкций ежегодно. Это первое в Казахстане производство, ориентированное на выпуск садковых конструкций, отметили в министерстве.

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