Ограничения по промыслу кутума предлагают сохранить в новом году

Минсельхоз России представил проект приказа о дополнительной мере регулирования добычи кутума в Волжско-Каспийском бассейне на 2027 г. Предлагается оставить те же сроки запрета промысла, что и на нынешний год.

Промышленное рыболовство кутума в Каспийском море и водных объектах в границах Дагестана предлагается запретить с 1 апреля по 20 мая в 2027 г . Об этом говорится в проекте приказа Минсельхоза России, размещенном на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, такие же запретные сроки предусматривались и для нынешнего года.

Кутум — эндемик Каспийского моря. Специалисты заявляли о сокращении запасов этой рыбы из-за нелегального лова и природных факторов.

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