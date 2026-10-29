На Камчатке вынесли приговор за нелегальный рыбный бизнес

В Камчатском крае четверых местных жителей осудили за незаконный оборот рыбопродукции. Общий вес нелегальных товаров, изъятых при обысках, превысил 28 тонн.

Фигурантов признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированной продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, организатором преступной схемы оказался учредитель и генеральный директор двух коммерческих организаций в Петропавловске-Камчатском. Он разработал план и распределил роли между тремя привлеченными членами ОПГ, которые контролировали бесперебойные поставки сырья, а также перерабатывали, фасовали и реализовывали рыбопродукцию через торговые точки.

Преступную деятельность злоумышленники вели с 2019 г . по июль 2025 г ., рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю. Для реализации плана использовались арендованные складские и подсобные помещения, оборудованные холодильниками, гараж, контейнер, а также жилое помещение, где обрабатывался продукт. Товар перевозили на машинах организатора группы.

На пяти объектах в Петропавловске-Камчатском прошли обыски. Кроме того, в ходе проверочных закупок задокументированы факты неоднократного сбыта нелегальной продукции.

Общий объем незаконного оборота немаркированных товаров, по информации правоохранителей, превысил 18 млн рублей.

Одному из фигурантов, уже отбывающему наказание по другому делу, по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет девять месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Остальные члены ОПГ должны оплатить штрафы в размере 600 тыс. и 500 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано почти 9,2 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

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