Грамотному расселению рыбы поможет новое ПО
Специалисты Пермского филиала ВНИРО в рамках госзадания разработали программу «Расчет количества выпускаемой молоди рыб». ПО зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
«Ключевая цель разработки — автоматизировать определение допустимого объема выпуска молоди рыб‑бентофагов с учетом специфики гидробиоценозов конкретных водоемов. Это поможет грамотно повышать рыбопродуктивность водных объектов, не нарушая экологического баланса», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
В функционал программы входят ведение библиотеки биологических моделей объектов искусственного воспроизводства, расчет оптимального количества молоди для выпуска, а также анализ структуры формируемого стада.
Такой набор инструментов существенно повышает точность рекомендаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов и облегчает работу специалистов, отметили в институте.
Программное обеспечение предназначено для отраслевых научно‑исследовательских организаций. По информации ученых, оно уже готово к практическому применению.
Напомним, ранее программу со схожим функционалом разработали в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.
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