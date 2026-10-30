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Мальки кеты, выпущенные в реку. Архивное фото

Грамотному расселению рыбы поможет новое ПО

Специалисты Пермского филиала ВНИРО в рамках госзадания разработали программу «Расчет количества выпускаемой молоди рыб». ПО зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

«Ключевая цель разработки — автоматизировать определение допустимого объема выпуска молоди рыб‑бентофагов с учетом специфики гидробиоценозов конкретных водоемов. Это поможет грамотно повышать рыбопродуктивность водных объектов, не нарушая экологического баланса», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В функционал программы входят ведение библиотеки биологических моделей объектов искусственного воспроизводства, расчет оптимального количества молоди для выпуска, а также анализ структуры формируемого стада.

Такой набор инструментов существенно повышает точность рекомендаций по искусственному воспроизводству водных биоресурсов и облегчает работу специалистов, отметили в институте.

Программное обеспечение предназначено для отраслевых научно‑исследовательских организаций. По информации ученых, оно уже готово к практическому применению.

Напомним, ранее программу со схожим функционалом разработали в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.

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