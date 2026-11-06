Минсельхоз предложил типовые условия аренды портовой инфраструктуры

Министерство сельского хозяйства опубликовало проект приказа, устанавливающего типовые условия договоров аренды портовых объектов, переданных организациям системы Росрыболовства.

Предложения по типовым условиям аренды инфраструктуры морских портов размещены на портале regulation.gov.ru. Речь идет о недвижимом имуществе, переданном федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным госучреждениям, подведомственным Росрыболовству.

Среди условий, предусмотренных проектом, - применение по целевому назначению; запрет на неиспользование более года; равный доступ к услугам в порту, которые оказываются с использованием объекта недвижимости; текущий ремонт за свой счет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в типовых условиях отразили изменения законодательства о морских портах, вступающие в силу с 1 марта 2027 г. Они предусматривают, что размер арендной платы за пользование объектами инфраструктуры в морских портах ежегодно индексируется путем его изменения арендодателем в одностороннем порядке на размер уровня инфляции.

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