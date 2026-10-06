Социальная сфера и экономика: что обсуждали на Форуме портовых городов

В Калининградской области прошел первый международный Форум портовых городов. На два дня Светлогорск стал площадкой для обсуждения новой логистики, развития портов, международной торговли, безопасности, инвестиций, цифровизации и качества жизни в городах у моря.

Единая площадка

Форум «Порты будущего: интеграция, устойчивость, рост», организованный правительством области при поддержке Морской коллегии России, объединил около 1,5 тыс. участников. Заявленная миссия мероприятия заключалась в создании постоянного международного формата для обсуждения развития портовой инфраструктуры, транспортных коридоров и портовых городов, сообщили Fishnews организаторы.

Инициатива позволила собрать на одной площадке вопросы, которые обычно обсуждаются отдельно: от движения грузов по Северному морскому пути до подготовки будущих портовиков, от строительства терминалов до благоустройства набережных.

В форуме участвовали представители федеральных и региональных органов власти, более 540 компаний и организаций портовой и транспортной отрасли. Международную часть программы представили в том числе участники из Китая, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Ливии и Нигерии.

За два дня деловой программы состоялось порядка 20 обсуждений в разнообразных форматах. По итогам участники сформулировали предложения по развитию портовой инфраструктуры, морского сообщения, международной логистики и портовых городов.

Важный регион

Форум стал для области возможностью не только принять масштабное международное мероприятие, но и вынести собственные транспортные задачи на федеральный уровень. Так, состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Беспрозванных с помощником президента, председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили морской потенциал области, портовую инфраструктуру и транспортную доступность. Одной из тем стало формирование комплексного плана развития портов с учетом перспективных грузопотоков на ближайшие 15-20 лет.

За последние годы значение моря для эксклавного региона заметно выросло. «Пять лет назад мы перевозили морем один миллион тонн, сейчас — пять миллионов. После введения санкционных ограничений вся логистическая цепочка существенно изменилась. Калининград стал площадкой для системного применения лучших практик», — констатировал Алексей Беспрозванных, подводя итоги работы форума.

Новые маршруты

Одной из главных тем форума стала трансформация мировой логистики. Участники обсудили Трансарктический транспортный коридор и Северный морской путь, развитие маршрутов в Китай и Индию, сотрудничество со странами Персидского залива.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил: «Напряжение на ключевых морских путях удлиняет перевозки, повышает стоимость. Опорными точками новой логистической архитектуры должны стать портовые города».

Возможности Трансарктического транспортного коридора обозначил советник президента Игорь Левитин. Он говорил об этом коридоре как о логистической инфраструктуре, которую Россия может предложить международным партнерам.

За десять лет объем перевозок по Северному морскому пути вырос с 4 млн до 38 млн тонн. Целевой показатель грузопотока между Россией и Китаем определен на уровне 20 млн тонн, а между российскими и индийскими портами к 2030 г . его планируют довести до 5 млн тонн, отметили организаторы форума.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков связал развитие транспортных коридоров с качеством жизни на территориях.

«Проект развития Арктики и трансарктического транспортного коридора реализуется командой под руководством президента России Владимира Путина, — напомнил Алексей Чекунков. — До 2035 года в эти проекты будет проинвестировано почти 3 трлн рублей».

Рынки Персидского залива и рыбный кластер

Отдельное направление международной программы было связано со странами Персидского залива. В Калининградскую область приехали чрезвычайные и полномочные послы Бахрейна, Саудовской Аравии и Катара. Стороны обсуждали торговлю, логистику, туризм и транспортные связи.

Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати заявил о готовности королевства стать для российских компаний торговым и логистическим центром для выхода на рынки Персидского залива.

Большой блок программы посвятили рыбопромышленному кластеру. По представленным на форуме данным, пакет заказов промыслового флота составляет 151 судно, из которых 58 построены.

Участники обсуждали не только добычу, но и переработку, хранение, экспорт, развитие береговой инфраструктуры и зарубежные логистические маршруты.

О комплексных инвестициях

Отдельную экспертную дискуссию посвятили тому, за счет каких механизмов развивать портовую инфраструктуру. Обсуждались концессии, государственно-частное партнерство, инфраструктурные облигации и инвестиционные соглашения.

По данным, представленным участникам, в России заключено около 5 тыс. соглашений ГЧП общей стоимостью порядка 8 трлн рублей, однако в морских портах концессионных проектов пока немного. На форуме рассмотрели российские проекты и зарубежный опыт, в том числе по развитию индонезийского порта Патимбан.

Общим для дискуссии стал комплексный взгляд на инвестиции: строительство терминала само по себе не решает задачу. Вместе с ним необходимы автомобильные и железнодорожные подходы, энергетическая и городская инфраструктура, а также понятная модель взаимодействия государства и частного бизнеса.

Порт как часть города

Разговор не ограничился грузооборотом и причалами. Эксперты обсуждали интеграцию портов в городскую среду на примере Калининграда и Владивостока.

«Причальные стенки мы все забираем в муниципальную собственность. Наша цель — сделать причальную стенку как автобусную остановку, она должна быть муниципальной», — заявила глава Калининграда Елена Дятлова.

Еще одно направление, которое развивает город, связано с подготовкой будущих специалистов морской отрасли. В калининградских школах уже работают более 20 профильных классов.

Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин рассказал: «Мы реализуем ряд важных задач через наш долгосрочный мастер-план до 2030 года. Благоустройство осуществляем параллельно за счет средств частных инвесторов и бизнеса».

Таким образом, порт на форуме рассматривали как часть большой городской системы, которая должна одновременно давать экономический эффект и оставаться комфортной для жителей.

Новые задачи по безопасности

Изменение технологий принесло портовым городам и новые риски. Отдельную сессию посвятили транспортной безопасности и защите портов от беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и других угроз.

«Угроза новая для всех. Многие регионы сталкиваются с проблемой нехватки информации о технологиях. Обеспечение безопасности портовых городов еще более сложное, потому что угроза не только с воздуха, угроза еще и с морской глади», — отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смикалин.

По итогам обсуждения предложено создать рабочую группу при Морской коллегии России. Она должна стать площадкой для обмена практиками и выработки алгоритмов действий и технических решений.

Цифровые возможности

На экспертной дискуссии «Цифровая трансформация: от автоматизации порта к умному городу» участники обсуждали цифровых двойников, компьютерное зрение, интеграцию информационных систем и искусственный интеллект.

Практический опыт терминалов показал, что цифровизация уже вышла далеко за рамки электронного документооборота. Системы позволяют объединять данные о движении автомобилей, вагонов и судов, взаимодействовать с государственными структурами и планировать работу персонала и техники.

Отдельный разговор шел об искусственном интеллекте. Участники отмечали, что он может помогать анализировать большие массивы данных и планировать работу терминалов, однако эффективность технологии напрямую зависит от того, насколько точно поставлена задача и учтены экономические показатели.

Кадровые вопросы

Экспертная дискуссия «Кадры нового поколения: образовательные стандарты для портов будущего» объединила представителей образования, науки, власти, портовой отрасли, кадровых агентств и молодежных организаций.

Темами стали совмещение учебы с работой, наставничество, цифровые инструменты образования и навыки, которые нужны специалисту независимо от профессии (умение работать в команде, вести диалог и разрешать конфликты).

Руководитель АНО ДПО «Академия контрактных отношений» Павел Лисин обратил внимание и на ожидания молодых сотрудников: «Мы с молодежью общаемся. Зарплата не меньше 80 тысяч у них в голове засела как стартовый минимум, ниже которого они даже не готовы рассматривать вакансию. И это создает серьезный барьер для привлечения кадров на предприятия, в том числе в портовую и смежные отрасли».

Слово молодому поколению

Свое место в программе получила молодежная площадка «Портовые города: молодежь у штурвала». Команды российских вузов и Калининградского торгового порта работали над собственным представлением портового города будущего.

В проектах учитывали образование и наставничество, технологии, культуру, городскую среду и сохранение морского наследия. Все предложения объединили в декларацию и передали заместителю председателя правительства Калининградской области Наталье Ищенко для дальнейшей работы.

Кроме того, участникам предложили сформировать команды и в течение года продолжить проработку своих инициатив, чтобы к следующему форуму представить более конкретные решения.

Эстафету принимает Поморье

Мероприятие изначально создавалось не как разовая встреча, а как постоянная международная площадка, подчеркнули организаторы. Следующий шаг уже определен: по решению участников второй международный Форум портовых городов в 2027 г. примет Архангельская область.

Медиахолдинг «Фишньюс» — информационный партнер форума.

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