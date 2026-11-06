КНР и Канада продолжат торговать омарами и крабами на выгодных условиях

Канадским товарам продлили доступ на китайский рынок по льготным условиям до конца 2028 г. Договоренности касаются в том числе крабов и омаров.

Об этом объявили на заседании Совместной комиссии по экономике и торговле. Канадскую сторону представлял министр международной торговли Маниндер Сидху (Maninder Sidhu), а китайскую — министр коммерции КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao).

В январе стороны достигли предварительной договоренности. Документ предусматривал льготные условия доступа сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также морепродуктов из Канады на рынок КНР, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на релиз канадского правительства.

Продление действия договоренностей еще на два года должно обеспечить более предсказуемые условия работы для канадских рыбаков, сельхозпроизводителей и экспортеров, уверены эксперты. По оценке канадской стороны, сохранение стабильного доступа на китайский рынок будет способствовать увеличению экспорта.

Канада и Китай намерены продолжить переговоры о расширении двусторонней торговли. Канадское правительство хочет увеличить экспорт в Китай на 50%. При этом Оттава рассматривает развитие торговых отношений с Пекином как часть более широкой политики диверсификации внешних рынков и укрепления устойчивости национальной экономики.

Читайте также: Ритейл Китая интересуется российской рыбой в Циндао

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews