Ритейл Китая интересуется российской рыбой в Циндао

Делегация китайских торговых компаний посетила павильон РФ на выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао. Крупные ритейлеры обсудили c рыбопромышленниками из России возможности поставок их продукции в сети КНР.

По приглашению Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) представители китайского ритейла ознакомились с российской экспозицией и провели переговоры с участниками.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе организатора российского павильона Expo Solutions Group, в состав делегации вошли пять розничных компаний с суммарным оборотом свыше 25 млрд юаней (около 3,5 млрд долларов) и более чем 300 торговыми объектами в Китае.

Это Hebei Huiyou Commercial Chain Development — около 50 магазинов в провинции Хэбэй, входит в топ-100 супермаркетов Китая по версии CCFA (Китайской ассоциации франчайзинга и сетевой розничной торговли); Qingdao Aeon Dongtai Commercial — 7 крупных торговых центров в провинции Шаньдун, совместное предприятие с японской группой Aeon; Hubei Yasheng Chain Commercial Group — около 50 магазинов в провинциях Хубэй и Хунань, специализирующихся на продукции глубокой переработки; Chengdu Ito Yokado — 6 магазинов в Чэнду, проект японской Seven & i Holdings с премиальным позиционированием; Tianhong Digital Commerce — свыше 200 торговых объектов в более чем 30 городах семи провинций и муниципалитетов.

Вначале делегация посетила стенд Ассоциации добытчиков минтая, где ознакомилась с первыми промышленными образцами китайских продуктов на основе российской минтаевой икры. Напомним, в 2023 г . АДМ запустила амбициозный проект по созданию нового нишевого рынка в КНР. Китайские технологи и переработчики при поддержке отраслевого объединения адаптировали икру минтая под традиции китайской кухни, а местные дизайнеры создали фирменного персонажа продукта.

АДМ предложила крупнейшим ритейлерам готовое решение — маркетинговая поддержка продаж и продукты из сырья, которое в ближайшие годы имеет все шансы стать одним из топовых супефудов на рынке КНР. Новинки вызвали большой интерес среди участников делегации, отметили организаторы.

Отдельное внимание представители китайского ритейла уделили Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму (СЗРК), Русской рыбопромышленной компании (РРПК), ГК «Русский краб», «Сигма Марин Технолоджи», «Корякморепродукту», «Фосфорели», «Группе ФОР», Хабаровскому Крайрыбакколхозсоюзу — с ними также детально обсудили возможности поставок продукции в сети.

«Для производителей важно не только представить свою продукцию, но и напрямую обсудить с закупщиками требования к ассортименту и условиям поставок», — подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

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