Торги: в Якутии разыгрывают «любительские» участки

В Республике Саха (Якутии) на электронный аукцион выставлены два участка для организации любительской рыбалки на реке Лена. Заявки принимают до 20 ноября.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РЛУ площадью 3756 га и 1654 га расположены в Кобяйском районе.

Объекты лова: омуль арктический, осетр сибирский, нельма, сиг, тугун, щука, налим, окунь, язь, плотва, елец. На первом из участков возможен также вылов тайменя.

Стартовые цены лотов — 246 тыс. и 635 тыс. рублей соответственно. Аукцион планируют провести 7 декабря на электронной площадке «РТС-Тендер». Акватории предоставляют на 20 лет.

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