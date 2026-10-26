Северные улусы обеспечили рыбой Якутию

Рефрижераторный теплоход «Магдебург» доставил в речной порт Якутска более 15 тонн с промысловых участков Булунского и Жиганского улусов. Этот рейс стал завершающим перед закрытием навигации.

Всего в ходе навигации с августа по сентябрь было выполнено три рейса: в столицу республики доставили 524 тонны промысловой рыбы. Из этого объема 512 тонн обеспечили шесть рыболовецких хозяйств Булунского района — МУП «Булунское», МУП «Приморский», артель «Арктика», СПК «Кюсюрская фактория» и индивидуальные предприниматели Миронов А.Е., Ачикасов Е.И. и Васильев А.Е. Еще 12 тонн — кооператив Жиганского района СХППК «Сыалаах».

Всего в путину 2026 г. работали 145 рыболовецких бригад и 468 рыбаков. За летнюю путину добыто 1906 тонн рыбы — на 69% больше, чем в прошлом году. Лучшие показатели добычи у рыбаков Булунского, Нижнеколымского, Аллаиховского и Усть-Янского улусов, сообщили Fishnews в министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Как отметил замминистра Айал Тимофеев, завоз рыбы из северных улусов — важнейшая задача для продовольственной безопасности республики.

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