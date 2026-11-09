Материалы по рыбохозяйственным заповедным зонам включат в реестр

В правила установления и ликвидации рыбохозяйственных заповедных зон внесен ряд изменений. В частности, предусмотрено создание реестра для биологических обоснований, на основе которых регулятор принимает решения по таким зонам.

Правительство внесло изменения в правила создания и ликвидации рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ), а также изменения их границ. Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь биологические обоснования для таких решений должны вноситься в специальный реестр. Ведение реестра является обязанностью Росрыболовства.

Заявление, инициирующее подготовку биологических обоснований, по-прежнему можно подавать в Росрыболовство как в бумажном, так и в электронном виде. Но в случае отказа уведомление будет направлено в личный кабинет заявителя на портале госуслуг — независимо от способа подачи заявления.

В правилах уточнен порядок действий федерального агентства после получения заявления о рыбохозяйственной заповедной зоне. В частности, на принятие решения о подготовке биологического обоснования или об отказе отводится 5 рабочих дней.

Если решение положительное, поручение о разработке проекта биологического обоснования сразу направляется в подведомственное Росрыболовству научное учреждение, осуществляющее госмониторинг водных биоресурсов. Срок, установленный для подготовки и при необходимости доработки обоснования, не должен превышать 6 месяцев.

После получения биологического обоснования Росрыболовство вносит его в реестр и должно в течение 10 рабочих дней подготовить проект решения по РХЗЗ и направить его в Минсельхоз через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, правила распространяются в том числе на рыбохозяйственную заповедную зону озера Байкал.

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