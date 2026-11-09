Карелия продолжает развивать водорослевое направление

В Республике Карелия проработают меры поддержки заготовителей и переработчиков водорослей Белого моря. Планируется также продолжить исследования потенциала морской флоры.

Вопросы рыбного промысла и аквакультуры, а также результаты научных исследований обсудили на заседании Морского совета под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова, сообщили Fishnews в пресс-службе республиканского правительства.

Рыба

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина доложила, что общий вылов рыбы за январь — сентябрь 2026 г . составил 84,4 тыс. тонн (144% к аналогичному периоду 2025 г ). В том числе на океанический промысел пришлось 81,7 тыс. тонн (147%).

В республике, по информации главы регионального ведомства, действуют 80 предприятий аквакультуры. Объем выращивания достиг 33,2 тыс. тонн (120%), в том числе 21,8 тыс. тонн товарной рыбы (127,6%).

Производство переработанной и консервированной рыбы выросло в 1,6 раза — до 75,6 тыс. тонн.

Исследования

Об итогах исследований Белого моря рассказала и.о. генерального директора Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН) Ольга Бахмет. Ученые рассматривают Белое море как единый объект вместе с водосбором: изучают геологию, климат, гидрохимию и экотоксикологию. Ведутся работы по восстановлению популяций дикого лосося.

Совместно с Курчатовским институтом прорабатывается проект биоэкопоселений на побережье, а сами исследования координируют КарНЦ РАН и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ).

Водоросли

О развитии глубокой переработки бурых водорослей рассказала доцент кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Наталья Сидорова. Промысловый запас в карельской части Белого моря составляет 205 тыс. тонн, при этом осваивается менее 1%.

Беломорское сырье уникально по составу благодаря стресс-факторам среды — повышенному содержанию фукоидана, флоротанинов, маннита и йода. Разработана гибридная безотходная технология, позволяющая из одной партии получать до пяти востребованных продуктов — от кормовых добавок для аквакультуры до альгинатов и функционального питания. Работа ведется на базе малого инновационного предприятия «Микробиом» при ПетрГУ в кооперации с ТДМ «Надвоицкий завод».

«Самое главное — мы получили научное обоснование: беломорские водоросли обладают повышенной биологической ценностью благодаря экстремальным условиям произрастания», – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Итоги

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений. Министерству сельского и рыбного хозяйства Карелии совместно с бизнесом предстоит проработать меры господдержки заготовки и переработки водорослей. В том числе рассматривается возможность компенсации затрат на оборудование, а также налоговые преференции. Планируется рассмотреть потенциал водорослевых ресурсов Белого моря во взаимодействии с Курчатовским институтом.

Глава Карелии также предложил развивать курортологическое направление — талассотерапию, лечебные грязи, водорослевые обертывания и БАДы в сочетании с шунгитом.

«Все это можно превратить в здравницу, которая будет конкурировать с Черным морем. Здесь потенциал очень большой, и нам важно вместе с медиками и университетом подтверждать ресурсы Белого моря с точки зрения благотворного воздействия на здоровье», — отметил Артур Парфенчиков.

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