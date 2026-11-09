Специалисты России и КНР договорились о дальнейшем сотрудничестве в стандартизации рыбопродукции

Российская и китайская сторона продолжат обмен текстами стандартов на продукцию из водных биоресурсов. Специалисты подтвердили интерес к гармонизации терминологии и подходов к контролю качества.

Российско‑китайская рабочая подгруппа по сотрудничеству в области стандартизации в сельскохозяйственной и пищевой отраслях провела свое восьмое заседание.

Центральной темой встречи стало развитие сотрудничества в сфере стандартизации продукции из водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Начальник отдела техрегулирования и стандартизации ВНИРО Мария Дяченко представила обзор действующих в России стандартов на рыбную продукцию и методы ее исследования. Специалисты Института исследований Желтого моря Китайской академии рыбохозяйственных наук рассказали о структуре своей системы стандартов переработки продукции из водных биоресурсов и применяемых методах испытаний.

«Участники подтвердили взаимный интерес к сопоставлению и признанию стандартов, уделив особое внимание гармонизации терминологии и подходов к контролю качества рыбной продукции — это поможет устранить технические барьеры в двусторонней торговле», - отметили в российском институте.

Стороны договорились продолжать обмен текстами стандартов на продукцию из водных биоресурсов, приступить к их практическому сопоставлению. Также специалисты решили регулярно делиться информацией о разрабатываемых национальных стандартах в пищевой и сельскохозяйственной отраслях.

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