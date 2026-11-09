Торги: на Таймыре разыграют квоты на промысел арктической рыбы

В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края на электронный аукцион выставлен 7 долей квот на ценные промысловые рыбы во внутренних водных объектах. Заявки принимают до 16 ноября.

Торги организует управление экологии и природных ресурсов районной администрации, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаются доли квот пеляди, сига, муксуна и чира в реках и озерах бассейна реки Пясина.

Стартовые цены лотов — от 1 тыс. до 14,7 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 23 ноября на электронной площадке «РТС-Тендер». Права на промысел предоставляют на срок до 31 декабря 2033 г .

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